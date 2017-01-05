نوكيا تقدم أكثر من 6 هواتف ذكية خلال 2017

المواطن – وكالات

تستعد شركة نوكيا، لإطلاق ما بين 6 أو 7 هواتف ذكية تحمل علامتها التجارية، وتعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك قبل نهاية العام الجارى.

وبحسب موقع phonearena الهندى، ظهرت صورة مسربة من أحد العروض التقديمية خلال مؤتمر عقده Avaxx، وهو موزع شركة “نوكيا/ مايكروسوفت” في ماليزيا.

ويظهر في هذه الصورة أنه سيتم إطلاق هواتف نوكيا التي تعمل بنظام أندرويد الجديد في الربع الثاني من 2017، مع إجمالي عدد أجهزة يتراوح بين 6 و 7 نماذج، وذلك قبل نهاية العام الجاري، والتي ستشمل هواتف منخفضة المواصفات وهواتف متوسطة وهواتف راقية من ضمنها.