نوكيا 6.. الأول بنظام الأندرويد وهذه مميزاته الأخرى

المواطن – وكالات

كشفت شركة “أتش أم دي جلوبال” الفنلندية المالكة لعلامة نوكيا التجارية، عن أول هاتف نوكيا بنظام أندرويد ويحمل اسم “نوكيا 6″، لكن الهاتف الجديد سيتوفر فقط في الصين.

ويدعم “نوكيا 6” نسبيا من هواتف الفئة العليا حيث يدعم اتصالات الجيل الرابع “أل تي إي” ويعمل بنظام أندرويد 7.0 (نوجا)، ويأتي بشاشة بقياس 5.5 بوصات منحنية على الجانبين، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسلا وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسلات، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجا بايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير/ساعة.

ويعيب الهاتف معالجه وهو من نوع كوالكوم سنابدراغون 430 الثماني النوى بسرعة 1.2 غيغاهيرتز، حيث إن هذا المعالج لا يتناسب مع موجة هواتف الفئة العليا التي تستخدم معالج سنابدراغون 820 أو أعلى، كما أنه لا يلائم هواة الألعاب الثلاثية الأبعاد والتطبيقات المتطلبة، لكن يعتقد أن الشركة لجأت إليه لأنه يتميز بتوفير استهلاك الطاقة.