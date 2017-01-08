هدف يُطلق بوصلة إلكترونية لتسهيل الوصول لبرامج التدريب والتوظيف

المواطن – الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، (بوصلة هدف)، التي تتيح إلكترونياً سهولة وصول عملائه من الأفراد والمنشآت إلى برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، ومساعدتهم في تحديد أفضل البرامج الملائمة لاحتياجاتهم.

وجاء إطلاق الخدمة في الموقع الإلكتروني للصندوق (هنا)، في ظل تعدد برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها “هدف” لعملائه الأفراد (باحث عن عمل، موظف، رائد أعمال، طالب، والمنشآت).

وأكد نائب المدير العام لخدمة العملاء بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سامر بن رشيد الريّان، أن خدمة (بوصلة هدف) مزوَّدة بقائمة لترشيح برامج وخدمات الصندوق، التي يتجاوز عددها 30 برنامجاً وخدمة، بناءً على معايير ترشيح تحدد الحالة الوظيفية للمستفيد من الأفراد، ونوع الخدمة التي يطلبها.

ونظراً لتعامل الصندوق مع فئتين أساسيتين من العملاء في القطاع الخاص، فقد تم إعداد قائمة ترشيح خاصة بقسم الأفراد في الموقع، وأخرى خاصة بقسم المنشآت.

وأضاف الريان، أن معايير الترشيح التي يبلغ عددها 22 معيارًا، مصنفة إلى فئات تساعد زائر الموقع على استخدام القائمة بسهولة وتحديد احتياجه بدقة، مثل (المهنة، والعمر، والاحتياج، والمجال المهني).

وأوضح، أن هذه الخدمة تحدد أكثر البرامج ملاءمة لاحتياجات العميل، هذا مع إمكانية استفادته من بقية برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وتتميز صفحة (بوصلة هدف)، بسهولة التعامل مع محتوياتها المتعددة وفق تسلسل ميسر للاستخدام، يتيح لمتصفح الموقع سهولة الوصول إلى أية معلومة عن الخدمات والبرامج التي يقدمها “هدف”.

وتربط الصفحة اختيارات المستخدم بنتائج البحث بشكل آلي، لتسهيل استعراض البرامج التي ترشحها (البوصلة)، وعند اختيار أحد المعايير من القائمة، تظهر البرامج المرتبطة به بشكل سلس وسريع، وتتغير نتائج البحث مع كل عملية اختيار يدخلها المستخدم إلى القائمة.

ويمكن الوصول إلى خدمة (بوصلة هدف) من خلال قسم (البرامج والخدمات) في الصفحة الرئيسية لموقع “هدف”، أو من خلال الرابط التالي (هنا).