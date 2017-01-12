هذا النادي الأقرب لضم “زلزال” الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر قريبة الصلة من البيت الهلالي أن مهاجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، ناصر الشمراني، دخل ضمن اهتمامات نادي العين الإماراتي للحصول على خدماته حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن العين تقدم بعرض رسمي لإدارة الهلال لانتقال “ناصر الشمراني” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وأشارت إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد ذكرت أن ناصر أبدى خلال الآونة الأخيرة رغبته في الرحيل عن صفوف الهلال بسبب عدم مشاركته أساسياً في مباريات الفريق.

وسبق أن لعب الشمراني لنادي الوحدة منذ عام 2004م، ثم انتقل لنادي الشباب بالإعارة عام 2006م، ثم عاد لفريقه السابق نادي الوحدة وانتقل إلى نادي الشباب 2007، وأخيراً انتقل لصفوف نادي الهلال منذ عام 2014.