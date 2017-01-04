هذا ما فعله متسابق قناة بداية وائل خواجي بعد استبعاده من #زد_رصيدك

المواطن – الرياض

حالة من الانقسام والجدل انتشرت بين المغرّدين بعد استبعاد وائل خواجي من برنامج المسابقات “زد رصيدك”، على قناة “بداية”، بعد الإساءة التي قدّمها على الهواء في الحلقة 79 من البرنامج.

اعتبر بعض المغرّدين أن استبعاد وائل خواجي هو رد فعل طبيعي من القناة التي اعتذرت، في بيانٍ رسمي، عن هذه الإساءة، فيما اعتبر الآخرون أن الأمر غير مقصود، ولم يتعمّد وائل خواجي الإساءة .

وعلى موقع “تويتر”، كتب وائل خواجي تغريدةً مقتضبة قال فيها : “اذكر الله في راحتك، يذكُرك في حاجتك”.

ولم يتطرّق وائل خواجي، عبر حسابه على “تويتر”، إلى موضوع استبعاده من برنامج “زد رصيدك”، فيما أطلق العديد من متابعيه دعوات لإعادته إلى البرنامج مرةً أخرى.

والمعروف أن وائل الخواجي هو شاب من بين الشباب الذين شاركوا في برنامج “زد رصيدك”، المعروض على شاشة قناة “بداية” السعودية، وهو برنامج فيه محاكاة لبرامج الواقع التي تعرض في قنوات كثيرة أخرى.

فيما قامت القناة باستبعاد وائل الخواجي من المسابقة، وتقديم الاعتذار للمشاهدين على التصرّف الذي اعتبرته بعيدًا عن توجّه القناة، وسعيها لنشر المبادئ والقيم.

وأضافت القناة أن ما قام به من تصرّف لا يقرّه عقل، ولا دين، ولا خلق، كما أوضحت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره، وقرّرت استبعاده لما قام به من تصرّف لا يمثّل توجّه القناة الهادف لنشر القيم والمبادئ.