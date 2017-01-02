هذا ما يعتمد عليه التعداد السكاني القادم

المواطن – الرياض

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن سليمان التخيفي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم، الإثنين، 4 ربيع الثاني 1438هـ، على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروع التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ).

وأكد رئيس الهيئة أن توجيه مجلس الوزراء لكل القطاعات الحكومية والخاصة، بالتعاون والشراكة لإنجاح هذا التعداد، إنما هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد القادم بنية معلوماتية شاملة لجميع قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم فيما بعد 2020 -بمشيئة الله-.

كما كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ) الذي يُعد التعداد الخامس في المملكة العربية السعودية سيكون -لأول مرة- كتعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية: (رقم السجل المدني، ورقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضًا السجلات المتعلّقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)، ويرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم، والمساكن.

الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع، وتجهيز، ونشر، وتحليل البيانات الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية المتعلّقة بالسكان والمساكن، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمنٍ معين، حيث أجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ، وآخر تعداد تم كان تعداد (2010- 1431).