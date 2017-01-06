هذه أسرع سيارة كهربائية في العالم.. ذاتية القيادة

المواطن – وكالات

أعلنت شركة فاراداي فيوتشر الأميركية عن “FF91” أسرع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، التي صممت لمنافسة رائدة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”.

ولأكثر من عام، عملت فاراداي فيوتشر على السيارة، حيث أضافت إليها خاصية القيادة الذاتية، لتصبح منافسة شرسة لشركة سيارات القيادة الذاتية “تسلا”.

ولفتت الشركة إلى أن سيارتها هي الأسرع على الإطلاق، وتستطيع أن تصل سرعتها إلى 60 ميل في الساعة في 2.39 ثانية، إذ بذلك تعد الأسرع مقارنة بسيارات ماكلارين أو لامبورغني أفينتادور.

ولدى سيارة فارادي فيوتشر ميزة وهي لقيادة الذاتية، كما أنها تستطيع أن تركن نفسها تلقائيا عقب مغادرة مالكها، ويمكن لصاحب السيارة أن يستدعيها في أي مكان موجود فيه من خلال تطبيق على هاتفه.