هذه أسماء الجياد الفائزة بمهرجان السيارات بفروسية الخفجي

المواطن- نوف العايد- الخفجي أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الثاني، وذلك على دعم سيارات مقدّمة من الشيوخ، ورجال الأعمال، وشركة “أرامكو” لأعمال الخليج.

وفي الشوط الأول، اجتاحت الفرس (خفجاوية) السباق ونالت المركز الأول، بينما في الشوط الثاني، ظفر بالمركز الأول الجواد (شعطان)، وفي الشوط الثالث، اكتسح المركز الأول الجواد (أعتبرني)، وفي الشوط الرابع، نال الفرس (درّة المملكة) المركز الأول، وحصد جائزة الشوط الخامس، الجواد (المارك).

وفي نهاية الحفل، قام الشيوخ ورجال الأعمال بتسليم مفاتيح السيارات لجميع الفائزين في الأشواط الخمسة، كما قدّم مدير الميدان “مفلح البطيني الشمري” الدروع التذكارية للداعمين.