هذه أهداف مركز الإصلاح الأسري بحيّي بدر والشفا المُدشّن حديثًا

المواطن - حسن عسيري - الرياض

دُشّن مركز الإصلاح الأسري، بحيّي بدر والشفا، وهو يقدّم خدمات الإصلاح الأسري من خلال كوادر مؤهّلة لبناء مجتمع مستقر وآمن.

ويهدف المركز إلى معالجة حالات الخلاف الأسري بالسعي في التوفيق بين أطرافها بالطرق الودية وفق الأحكام الشرعية، والأساليب العلمية المهنية في التواصل وأنماط الشخصية، وذلك للحد من نسبة الطلاق والكدر الزوجي.

ويهدف المركز أيضًا إلى الحد من انحراف الأبناء، والعمل على تخفيف الضغوط النفسية والتوتّرات التي قد تؤدّي إلى كوارث صحية أو أسرية، إلى جانب نشر ثقافة العفو، والغفران، والإصلاح بين الناس.

وهو أحد المشاريع التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، بحيّي بدر والشفا، والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثّلة بوكالة التنمية الاجتماعية، وبإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، حيث حملت رايتها ورعت تأسيسها أوقاف الشيخ “عبد الله بن تركي الضحيان”، وبإشرافٍ استشاري من مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي، وذلك انطلاقًا من إدراك الجدوى الكبرى لدور الإصلاح الأسري في حل المشاكل والمنازعات داخل العائلة الواحدة.

وأوضح “صالح بن مبارك الشايع” رئيس مركز الإصلاح الأسري، بحيّي بدر والشفا، أن عمل المركز يتحدّد في استقبال الحالات إما مباشرةً، بحيث يتقدّم صاحب الحالة للمركز، ويعرض ما عنده من مشاكل، أو بالتحويل من الجهة المختصة في سريةٍ تامة وغرفٍ مخصّصة، حيث يعمل على الوصول إلى الحلول التوافقية بين المتخاصمين عن طريق المُصلحين المُدرّبين على أحدث الوسائل والأساليب، ليأخذوا بأيدي المستفيدين إلى بر الأمان الأسري.

وساهمت أوقاف الضحيان بتوسيع هذا المشروع نظرًا لاتّساع رقعة مدينة الرياض لتعميم الفائدة، وذلك بإنشاء وتشغيل 10 مراكز للإصلاح الأسري في 10 لجان للتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض في كلٍ من عرقة، والسويدي، والبديعة، والعزيزية، والنظيم، والجنادرية، والريان، وبدر، والشفا، والوادي، وشبرا، والنسيم.

واختتم الشايع شكره لله (سبحانه وتعالي)، ثم لأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية، بحيّي بدر والشفا، لما يولونه من دعمٍ لمثل هذه المشاريع، وللدكتور “خالد الحليبي” المشرف العام على بيت الخبرة لاهتمامه الدائم والمباشر لهذه المراكز، ولأوقاف الشيخ “عبد الله بن تركي الضحيان” الشكر والتقدير، ولجميع العاملين لما قدّموه من دعمٍ سخي كان له الأثر الواضح لنجاح هذه المراكز، داعين للشيخ عبد الله بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلها في ميزان حسناته.