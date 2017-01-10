هذه شروط تراخيص عربات الأطعمة المتجوّلة في الرياض

المواطن – الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض، ممثّلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، بمنح تراخيص عربات الأطعمة المتجوّلة للمواطنين السعوديّين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجوّلة، وتنظيمها، وحصرها على السعوديين، وذلك من خلال تقديم طلبات التراخيص في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج، بسوق الشمال.

بيّنت أمانة منطقة الرياض أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات تتضمّن اشتراطات عامة، ومنها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويُمنح الترخيص للأفراد السعوديّين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلّبات السلامة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبّع للعربة.

كما حدّدت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع وجود هذه العربات، حيث تتضمّن أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحدّدة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل، والمدارس، والمحلات التجارية، أو التجوّل داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثّل إعاقة أو إرباك لحركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكلٍ دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

ومن المتطلّبات اللازمة للحصول على الترخيص إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة، ورخصة قيادة، ورخصة سير العربة، وأوضحت الأمانة أنه يمكن الاطّلاع على الاشتراطات من خلال دخول المستفيد إلى بوابة الأمانة هنا، والتقديم لطلب الترخيص من خلال اختيار العربات المتجوّلة، ثم النشاط الفرعي (عربة أطعمة)، وتعبئة النموذج، وأخذ موعد، ثم زيارة مقر الإدارة العامة لصحة البيئة.