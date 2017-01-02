هكذا عبّر السعوديون عن حبهم للملك في #الذكرى_الثانية_للبيعة

المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

كلمات تقطر محبةً وتجليلًا لملك الحزم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلونت وشكّلت لوحة رسمها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في ذكرى البيعة الثانية.

وقدّم ملتقى آل مطاع التهنئة: “نتقدم بالتهنئة وتجديد #البيعة للقائد الملك/سلمان حفظه الله. وإلى ولي عهده، وإلى ولي ولي العهد،حفظهم الله، وحفظ وطننا من كيد الكائدين”.

وكتب عبد القادر الياس: “نبايعكم على السمع والطاعة حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقادتنا الأوفياء”.

وغرّد ماجد العمودي بكلمات تقطر محبة: “نُشْهِد الله أنّا قد بايعناكم على كتاب الله وسنة نبيّه وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره”.

ودعا أبو فيصل البداح: “كل عام وأنت ياوطن بأمن وأمان بقيادة مليكنا سلمان”.

فيما كتب فالح الشراخ: سلمان يامقدم ملوك الجزيرة ياحاكم طوع طواغيت طهران أنت المليك اللي فعوله شهيرة تشهد لك صقور على ضلع مران”.

وقال محمد بن هيف الأكلبي: “على السمع والطاعة لما يرضي الرحمان نبايع على نهج الصحابة وشرع الدين لسلمان ومحمد بن نايف وابن سلمان حكام تعتز بالدين وتطوّع العاصين”.