هكذا يمكن التواصل مع مرضى التوحّد باستخدام الصور

المواطن – الرياض

أقام المركز الوطني لخدمات التوحّد، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، مؤخرًا، وضمن برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات، ورشة عمل بعنوان “التواصل باستخدام الصور” بحضور أكثر من 35 متدربة وعدد من منسوبات الدار.

وتناولت أخصائية التخاطب نعمة منير، في ورقتها، العديد من المحاور، ومنها: أهمية برنامج الصور لأطفال التوحّد، وشرح مراحل بيكس الـ 6، وماذا يتعلم الطفل في نظام الصور؟، وإيجابيات البرنامج ومراحله وكيفية تنفيذه.

صاحب الورشة عرضًا مرئيًا، وتطبيق مشهد تمثيلي للحاضرات عن أساليب تنفيذ البرنامج بمراحله الـ 6، كما تمت مناقشة الأمهات في العديد من المحاور التي تهم أطفال التوحّد، وأحدث الأساليب العلاجية للتوحّد، وفي نهاية الورشة، طُرحت العديد من النصائح والوصايا، وتم تكريم المدربة نعمة تثمينًا لجهودها مع المركز.

يُذكر أن هذه الورشة تأتي مكمّلة لما بدأه المركز الوطني للتوحّد، عبر برنامجه التدريبي، من ورش عمل دورية متخصّصة لتدريب وتأهيل الأمهات، وذلك انطلاقًا من حرصه على القيام بدوره في تثقيف أمهات وأسر الأطفال المصابين بالتوحّد بالطريقة المثلى للتعامل مع أطفالهم.