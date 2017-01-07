هلال المدينة يجري مكالمتين بين معتقلي جوانتانامو وذويهم بالمملكة

المواطن- شريف النشمي- المدينة

استقبل فرع الهيئة، بمنطقة المدينة المنورة، مكالمتين هاتفيّتين لذوي المعتقلين بجوانتانامو، حيث اطمأن من خلالها أهالي المعتقلين على ذويهم هناك، مثمّنين دور هيئة الهلال الأحمر السعودي على إتاحة المكان والأجواء المناسبة لاستقبال المكالمات، حيث حضر للمكالمتين ما يقارب 15 فردًا من أهلهم.

استغرقت المكالمات 3 ساعات عصر يوم أمس، الجمعة، بدعمٍ من هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثّلة بإدارة العلاقات الدولية، وبمتابعةٍ من الأمير بندر بن فيصل آل سعود نائب مدير إدارة العلاقات الدولية المشرف على برنامج إعادة الروابط الأسرية.

كما أوضح نائب مدير عام الشؤون الدولية بالهلال الأحمر السعودي والمشرف على برنامج إعادة الروابط الأسرية بالهيئة، الأمير بندر بن فيصل آل سعود، أن هذا الاتصال المرئي يأتي بناءً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على أهمية استكمال الدور الاجتماعي الإنساني للمملكة من خلال مؤسساتها المعنيّة، ويأتي من ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.