هلال جدة باشر 7768 بلاغًا خلال الشهر الماضي

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد، بأن هيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت 7768 بلاغًا شهدتها شوارع وطرقات محافظة جدة خلال شهر ربيع الأول لعام 1438.

وأضاف أبو زيد: “تنوعت ما بين اصطدام وانقلاب ودهس وسقوط، وأخرى مرضية، وتم التعامل معها طبيًا من قِبل أفراد الهيئة حيث تم نقل عدد 3576 حالة إلى المنشآت الطبية بالمحافظة، وتم التعامل وتقديم الخدمة الإسعافية مع عدد 3157 بالموقع دون الحاجة لنقلها للمنشآت الطبية”.

وتابع أن عدد الوفيات بلغ نحو 207 حالات وفاة طبيعية، وعدد 60 حالة وفاة ناتجة عن حوادث وشهدت البلاغات عدد 768 بلاغاً كاذباً وأخرى تم إلغاؤها من قبل المبلغين قبل وصول الفرق الإسعافية، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية”.

وأضاف أبوزيد: “جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمحافظة”.