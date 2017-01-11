هل تحتفظ روسيا بمعلومات محرجة عن ترامب؟

المواطن – نت

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أن روسيا تحتفظ ببعض المعلومات المحرجة عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

من جهته نفى الكرملين اليوم الأربعاء حيازة “معلومات محرجة” حول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وندد بالادعاءات “الكاذبة” لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية التي تهدف إلى ضرب العلاقات مع واشنطن.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحفيين بأن “الكرملين ليس لديه “كومبرومات” (معلومات محرجة) حول دونالد ترامب”، مستخدماً تعبيراً يعود إلى الحقبة السوفيتية للإشارة إلى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن أشخاص لاستخدامها بغرض الابتزاز.