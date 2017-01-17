هل شاهدت “فضائيين أو أشباح؟!”.. إليك التفسير

المواطن - وكالات

لو شاهدت يومًا شبحًا وأنت متأكد ممّا رأيت، فعليك الذهاب إلى طبيب عيون.

وحذّر أحد كبار خبراء العيون أن ما رأيته يشخّص كمتلازمة نادرة يمكن أن يتأثّر بها أي شخص يعاني من مشاكل في بصره، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويسبّب التنكّس البقعي، الذي يعتبر السبب الرئيسي للعمى، فقدان الرؤية المحيطية لمن يعانون منه، وهو أحد أسباب إصابة المرضى بما يعرف بأعراض Charles Bonnet التي تسبّب الإصابة بها بالهلاوس البصرية، ويعتقد أخصّائي جراحة العيون بالليزر في عيادة فوكس في لندن، ديفيد ألامبي، أن المعاناة من رؤية أمور غامضة من المرجّح أن تكون نتيجة لهذه الحالة.

وأوضح قائلًا: “ليس من الغريب أن من يعانون من هذه الحالة يفترضون بطبيعة الحال أنهم مرّوا بتجربةٍ خارقة للطبيعة، إذ إن الحقيقة، بالرغم من ذلك، أن ما شاهدوه هو مجرّد عرض من أعراض مرض ليسوا حتى على علمٍ به، إذا كنت ترى أشباح، أو جنيّات، أو شياطين، أو حتى فضائيين، فيجب أن تسعى إلى إجراء اختبار العين مباشرةً قبل أن تلجأ إلى التفاسير الروحية”.