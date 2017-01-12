هل يودع ناصر الشمراني صفوف الهلال قريباً؟

المواطن – أحمد بيومي

يبدو أن الحالة النفسية التي يمر بها اللاعب ناصر الشمراني كانت سبباً في طلب رحيله عن صفوف الزعيم.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب فإنه قد أبدى خلال الآونة الأخيرة رغبته في الرحيل عن صفوف الهلال بسبب عدم مشاركته أساسياً في مباريات الفريق.

وبحسب المصادر فقد منحت إدارة الهلال الضوء الأخضر للاعب للبحث عن نادٍ بديل بعد أخذ رأي المدرب دياز على الطلب المقدم من المهاجم ناصر الشمراني.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخراً عن رغبة نادي العين الإماراتي في ضم مهاجم الهلال وثاني هدافيه بـ6 أهداف، وربما تكون الإمارات المحطة القادمة للاعب الهلالي.

يذكر أن ناصر الشمراني من مواليد 23 نوفمبر 1983 وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني ويطلق عليه لقلب “بالزلزال”.

وسبق أن لعب الشمراني لنادي الوحدة منذ عام 2004 م ثم انتقل لنادي الشباب بالإعارة عام 2006 م ثم عاد لفريقة السابق نادي الوحدة وانتقل إلى نادي الشباب 2007 وأخيراً انتقل لصفوف نادي الهلال منذ عام 2014.