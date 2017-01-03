هنا .. أبرز الفروق بين هاتفي جلاكسي A7 2017” وJ7 PRIME

المواطن – نت

كشفت شركة سامسونج مؤخراً عن هاتفها الجديد جلاكسي A7 إصدار 2017 والذي يأتي بمواصفات مميزة للغاية، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف جلاكسي J7 Prime السابق من الشركة، والتي توضح أبرز الفروق كما يلي:

تاريخ الكشف عنه:

جلاكسي A7 “2017”: في يناير 2017.

جلاكسي J7 PRIME: في أغسطس 2016.

نظام التشغيل:

جلاكسي A7 “2017”: أندرويد مارشميلو 6.0.

جلاكسي J7 PRIME: أندرويد مارشميلو 6.0.

مساحة الشاشة:

جلاكسي A7 “2017”: يأتي بشاشة 5.7 بوصة.

جلاكسي J7 PRIME: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة:

جلاكسي A7 “2017”: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

جلاكسي J7 PRIME: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

الكاميرا:

جلاكسي A7 “2017”: بكاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل+ أمامية 16 ميجا بيكسل.

جلاكسي J7 PRIME: كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

نوع المعالج:

جلاكسي A7 “2017” : معالج Exynos 7870 Octa.

جلاكسي J7 PRIME: معالج Exynos 7870 Octa.

ذاكرة الوصول العشوائي:

جلاكسي A7 “2017”: رامات 3 جيجا بايت.

جلاكسي J7 PRIME: رامات 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية:

جلاكسي A7 “2017”: تبلغ 32 جيجا بايت.

جلاكسي J7 PRIME: تبلغ 32 جيجا بايت.

البطارية:

جلاكسي A7 “2017”: تبلغ قوتها 3600 mAh.

جلاكسي J7 PRIME: تبلغ قوتها 3300 mAh.