هنا الضوابط الجديدة لاختبارات اللغة الإنجليزية

المواطن – حسن عسيري – الرياض

تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقاً للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أن هذه الضوابط تأتي انطلاقاً من أهمية تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال الحارثي إن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية، بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم واكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبة سمعية وتفاعلية وورقية، ولأهمية قياس مهارات ما يتعلمه الطالب فقد عممت الوزارة على جميع المدارس ومنذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها (الفصلي والمقررات) لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ.

كما أوضح الحارثي أنه وحرصاً من الوزارة ممثلة بوكالة المناهج على جودة العمل فقد تم تعميم جميع اللوائح التفسيرية على كافة إدارات التعليم.

وأضاف وكيل الوزارة للمناهج أنّ من أبرز ما جاء في هذه الضوابط أنه فضلاً عن الاختبار التحريري، تمّ استحداث اختبار للاستماع يطبّق لأول مرة هذا العام بشكل تنظيمي ليحقق الهدف المنشود منه، مشيراً إلى درجات اختبار الاستماع سوف توزع على بقية فقرات مهارتي القواعد والمفردات بالنسبة لطلاب وطالبات العوق السمعي.

وأبدى الحارثي آملة في إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها حول تطبيق هذه الضوابط إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.