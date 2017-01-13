المواطن – شريف النشمي

أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل في جميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام في نسخته المطوّرة، متضمنًا قواعد القبول وأنظمته في مراحل التعليم العام للسعوديين وغير السعوديين.

واشتمل الدليل على ضوابط تسجيل الطلاب في مدارس رياض الأطفال وفي الصفوف الأولى للمراحل الثلاث، وضوابط قبول الطلاب السعوديين في مراكز محو الأمية، والمدارس الليلية، ومدارس الانتساب، والمدارس السعودية بالخارج، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس، وتنقّلاتهم، وآليات الانتقال والتحويل بين الأنظمة (البرامج) التعليمية، حيث أظهر الدليل ضوابط قبول الطلاب غير السعوديين، والطلاب أصحاب الحالات الخاصة، وإجراءات أخرى لتحويل الطلاب من المدارس المطبّقة للبرامج الدولية والعالمية إلى المدارس الحكومية والأهلية.

وأوضحت الوزارة أنها عملت، خلال الفترة الماضية، على تحديث وتطوير أدلة العمل وتنظيماته بناءً على المستجدّات المحلية والعالمية في مجال التعليم والتعلّم، ولأهمية مواكبة العصر ومستجدّاته في كل ما يتعلّق بأنظمة القبول والتسجيل، حيث قامت بتحديث دليل قبول وتسجيل الطلاب في مراحل التعليم وتطويره، والخـروج بدليلٍ موحّد للبنين والبنات ينظّم إجراءات العمل، ويختصـر الجهد والوقت، ويحقق لجميع إدارات التعليم والمدارس سهولة العمل وضبط آلياته.

واشترطت الوزارة على الراغبين في تسجيل أطفالهم في فئة رياض الأطفال من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن السادسة، شريطة ألّا يزيد العمر الزمني للطفل عن 6 سنوات للقبول في برامج التدخّل المبكر، وحدّدت الفترة الزمنية للتسجيل كل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه، ويغلق بتسديد الشواغر في الروضة، على أن تكون أولوية التسجيل لمن يسجّل أولًا.

وأوصت الوزارة بقبول الأطفال حسـب العدد المحدّد الـذي يمكن اسـتيعابه بالروضة، وأنه في حالة الزيادة، توضع قائمة بالانتظار حسب أولوية التسجيل، ولا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة أن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله، مع الالتزام بالسن المحدّد لكل مستوى.

وأكّدت التعليمات قبول الطفـل في أقـرب روضـة حكومية لسـكنه أو الأقـرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، فيما يقبل الأطفال السعوديين في مرحلة رياض الأطفال في أي مدرسة أهلية أو أجنبية مرخّصة دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي، كما قضت الاشتراطات بعدم قبول الأطفال السعوديين بالمدارس الأجنبية التي تدرّس منهج جالية معيّنة تم تخصيصه لتلك الجالية عن غيرها.

وحول آلية تسجيل الطلاب المستجدّين (سعوديين وغير سعوديين) في مدارس التعليم العام، أكّدت التعليمات على مسؤولية ولي الأمـر في تسـجيل ابنه حسب المواعيد الزمنية التي تحدّد في نظام نور، وطباعة نموذج الكشف الطبي فور إنهاء تعبئة طلب التسجيل لمراجعة الوحدة الصحية المدرسية، أو المستشفى، أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص.

وحدّدت الآلية عددًا من الحالات التي يقبل فيها الطالب المستجد في المدارس المزدحمة وغير المزدحمة، إذ يقبل الطالب تلقائيًا في حال كانت المدرسة غير مزدحمة، ويتولّى ولي الأمر اسـتكمال بقية إجراءات الكشــف الطبي مـع إمكانيــة تحميله إلكترونيًا في النظام، دون الحاجة لمراجعة المدرسة لتقديم الأصـل، إلّا مع بدايـة العـام الدراسي، وإذا تعذّر ذلك، يلزم تسليمه للمدرسة خلال الفترة المحدّدة، أما إذا كانت المدرسة مزدحمة، فيكون القبـول (مشروطًا)، ويتم التعامل مع ‌ الطلب بعد وصول رسالة إلى جوّال ولي الأمر ليتولّى بعد ذلك تعبئة البيانات التي تثبت أحقيته بتسجيل ابنه في مدرسة الحي المزدحمة، وإمكانية تحميل الأوراق المطلوبة كـ (إثبات السكن، وغيرها من الإثباتات الأخرى المطلوبة في النظام )، وإذا لم يتمكّن من تحميل الأوراق المطلوبة، يتوجّب عليه إحضارها مباشرةً للمدرسة خلال الفترة المحدّدة.

وشدّدت التعليمات على دور إدارة المدرسة لدراسة الأوراق المرفقة مع طلب التسـجيل، وعدم ترك الطلـب معلقًـا في نظـام نـور أكثـر مـن 10 أيـام عمـل (أسـبوعين) مـن تــاريخ التقديم، منعًا لتراكم طلبات التسجيل المعلّقة في المدرسة، ولإعطاء ولي أمر الطالب فرصة للتسجيل في مدرسةٍ أخرى.

وتضمّنت الإجراءات المحدثة تصـنيف المـدارس الحكومية التي تبقى فيها شواغر إلى غير مزدحمــة فــور انتهـــاء الفترة الزمنية المحدّدة لتســـجيل الطلاب السعوديين، ليتـم تســـجيل الطلاب السعوديين المقيمين في أحياء قريبة، أو تسجيل مـن يعــاملون معاملة السعوديين، ويكون التسجيل في المـدارس الأهليـة عبر رابـط ولي الأمـر، ويقـوم قائـد المدرسـة الأهليـة بحذف طلب التسجيل للطالب الذي لم يســتكمل ولي أمره إجراءات قبوله، أو بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية خلال المدة المحدّدة ليتسنّى لـه التسـجيل في مدرسـةٍ أخــرى بديلــة، وفي حال رغبة إدارة التعلــيم اقتصــار التسجيل عـبر شاشة قائـد المدرسة الأهلية، تتولّى إدارة التعلــيم وضـع صـفر في شواغر المدرسة، ومن ثمّ تفعيل التسجيل لتكـون صـلاحيته لـدى مسـتخدم قائـد المدرسـة لضـمان تسـديد الرسوم الدراسية.

وعلى صعيد توزيع الطلاب الناجحين من الصف السادس الابتدائي على المدارس المتوسطة والطلاب الناجحين من الصف الثالث المتوسط على المدارس الثانوية، أوضح الدليل أن ذلك يتم وفق آلية خاصة للتوزيع من قبل مديري المدارس، إذ يقوم كـل قائـد مدرسـة ابتدائيـة أو متوسـطة -خـلال الأسـبوع السـادس مـن الفصـل الدراسي الثاني- بالاجتماع بقادة المدارس التي سوف يحوّل الطلاب إليها -بالتنسـيق مع مكتب التعليم- لترتيب إحصائية عدد الطلاب المتوقّع نجاحهم من مدرسته في الدورين الأول والثاني، وإبلاغ أولياء أمـور الطلاب بتحويل ملفّات أبنائهم إلى مدارسهم التي سوف يدرسون بها في العام الدراسي القادم، ويتم تحويل ملفــات الطلاب الناجحين إلى المــدارس الــتي ســينقلون إليهــا بعــد خــروج نتيجة الدور الأول مباشرةً، مع حجز مقاعد للطلاب المكمّلين في الـدور الأول.

وقضت تعليمات الوزارة بتشكيل لجان للقبول والتوزيع، حيث تختص بمعالجة أوضاع الطلاب الذين يتعثّر قبولهم، ومن ثمّ تحويلهم إلى أقرب مدرسة لمقار سكنهم يتوفّر بها شاغر لتسجيلهم، والاستفادة القصوى من كل المقاعد المتاحة.