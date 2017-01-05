هنا .. تفاصيل أكبر فلاش ميمورى فى العالم أطلقته “كينجستون”

المواطن – نت

كشفت شركة Kingston Digital خلال فعاليات معرض CES 2017 عن فلاشة نقل البيانات ” Ultimate GT” التى تأتى بمساحة 2 تيرا بايت، ما يجعلها أكبر فلاش ميمورى فى العالم من حيث السعة، وتأتى بأبعاد 72×26.9×21 ملم، ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 70 ساعة من الفيديو 4K UHD وفقا لما قالته الشركة.

ورغم أنها صغيرة للغاية إلا أنها تتميز بهيكل معدنى من الخارج مصنوع من سبائك الزنك ما يجعلها مقاومة للصدمات عندما تسقط، كما أنها تتحمل درجات الحرارة المختلفة، وهى تمتلك موصل USB 3.0 لنقل البيانات بشكل أسرع.

وتأتى الفلاش ميمورى الجديد فى سعتى تخزين هما 1 تيرا بايت، و 2 تيرا بايت، وتمتلك ضمان خمس سنوات، وتتوافق مع جميع أنظمة التشغيل المكتبية الرئيسية، بما فى ذلك ماك 10.9، وويندوز 7، و Chrome OS، وLinux إصدار 2.6، إلا أن كينجستون لم تكشف بعد عن الأسعار أو موعد توافر الفلاش ميمورى.