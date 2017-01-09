هنا .. تفاصيل السطو على أحد المحال التجارية بالرياض
سلبوا مبلغاًَ مالياً وعدد من كروت الشحن

هنا .. تفاصيل السطو على أحد المحال التجارية بالرياض

2017/01/09
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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سطو

المواطن – وليد الفهمي – الرياض

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يظهر حادث سطو على أحد المحال التجارية بالرياض نفذه شابان أحدهما ملثم والآخر كاشف وجهه دون الانتباه لوجود كاميرات توثق ما قاما به من فعل .

مصدر لـ”المواطن” أكد أن الحادثة وقعت مساء يوم الخميس الماضي الموافق 7-4-1438هـ بحي النسيم عند قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً .

وبيّن أن الهجوم تسبب في تعرض العامل إلى عدد من الطعنات في يده كذلك سرقة مبلغ 5000 ريال وعدد من بطاقات شحن الجوال.

وأضاف: تعرضت البقالة قبل ما يقارب السنة من الآن لعملية سطو وتكررت الآن، موكداً أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق والمتابعة في الحادثة.

 


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