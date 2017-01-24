هنا رابط نتائج الطلاب عبر نظام نور

المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التعليم أن نتائج الطلاب المتوسطة والثانوية 1438، متوافرة عبر نظام نور وقام آلاف الطلاب بالدخول لمعرفة الدرجات والاستعلام عن التقديرات لكل الطلبة والطالبات.

وتهتم وزارة التعليم بوضع نتائج الطلاب ونتائج المتوسطة والثانوية فور رصدها فى الكشوف وتسجيلها عبر نظام نور ليدخل كل طالب حسب رقمه السري لمعرفة الدرجات لهذا العام الدراسي 1438.

وصرح مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن النتائج قيد التجهيز من أجل رفعها عبر نظام نور الإلكتروني، وهو همزة الوصل بين الطلاب والمدرسة عبر الإنترنت، وبدون الذهاب إلى المدارس لجلب النتائج خاصة مع الطلاب المغتربين المصريين.

كذلك يمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال نظام نور المركزي لرصد الدرجات ونتائج الطلاب المتوسطة والثانوية.

ولمعرفة نتائج الطلاب والطالبات يرجى الدخول على هذا الرابط (هنا).

ومن خلال نظام نور يمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة معرفة النتائج فور ظهورها، فهو يوفر على الطلاب وذويهم الوقت والجهد من أجل حصولهم على النتائج الخاصة بهم.