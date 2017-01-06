هنا رسالة #فريق_الحلم_السيئ بعد #اختراق_حساب_مبارك_العصيمي

المواطن – الرياض

يبدو أن الرسالة التي أراد مخترقو حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي” بثّها قد وصلت بعد أن تفاعل العديد من المغرّدين مع قدرتهم على اختراق العديد من الحسابات المهمة.

ثارت حالة من الجدل حول قيام فريق الحلم السيئ باختراق حساب العصيمي، داعين إلى أن يتم توظيف هؤلاء الشباب والاستفادة من قدراتهم على التعامل مع الثغرات الأمنية.

فيما سخر بعض المغرّدين من اختراق حساب العصيمي، حيث وجّهوا تساؤلات حول موعد انتهاء عملية تحديث البيانات بالرغم من إدراكهم أن الحساب مُعطّل وتم اختراقه.

كان فريق الحلم السيئ قد اخترق حساب التحكيم السعودي منذ ديسمبر الماضي، ولم يتم استعادته حتى الآن.

ووجّه الفريق رسالةً للعصيمي بعد الاختراق قالوا فيها: “نعتذر للأستاذ مبارك، ولكن نحب أن نوجّه له رسالة من خلال حسابه”.

من جهتها، نوّهت وزارة التعليم أن حساب متحدّثها مُختَرق، وتم إغلاقه مؤقتًا.