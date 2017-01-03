هنا شرائح قروض بنك التنمية الاجتماعية الجديدة

المواطن – الرياض

عبّر عدد من عملاء بنك التنمية الاجتماعية عن ارتياحهم بعد تخفيض البنك لقيمة القسط بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريًا.

وقال المغرّدون إن إقبال بنك التنمية الاجتماعية على هذه الخطوة يعد بادرةً جيدة في بداية العام الجديد، مع توقّع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

فيما طالب عملاء بنك التنمية الاجتماعية بأن يكون هناك سياسة عامة من قبل البنوك السعودية فيما يتعلّق بقيمة القسط الشهرى لتلافي الآثار المترتبة على عدم زيادة الرواتب، وتخفيض البدلات التي أقرّتها الحكومة في العام الماضي.

كان مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله النملة قد أعلن، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أنه تم تحديد قيمة القسط بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض بدلًا من 1800 ريال كما كان سابقًا.

وكان المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبد العزيز الناصر أشار إلى أن البنك سيقوم بالعمل على الشرائح الجديدة، خلال شهر يناير 2017م ، التي تتضمّن توزيعًا يعتمد من خلاله على قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز القسط الشهري 1000 ريال لجميع القروض بدلًا عن 1800 ريال كما كان يُعمَل به سابقًا، وذلك للمتقدّمين على طلب قرض اجتماعي جديد، وليس -كما تم تداوله- لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق، كما ذكر الناصر أن تفصيل شرائح القروض الاجتماعية الجديدة ستكون بالشكل التالي: