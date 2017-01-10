هيئة الترفيه: إسعاد المواطن هدفنا الأول

المواطن – الرياض

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمر المدني: إن الهيئة تسعى لنشر السعادة لدى المجتمع، وذلك بإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب الفئات كافة.

وأكد عمر المدني أن فعالية “حنّا معك” أتاحت الفرصة أمام العائلات والشباب لحضور هذه التجربة الفريدة، ومكّنتهم في الوقت ذاته من الاحتفاء بتقاليدنا وتراثنا العريق”.

وأضاف المدني: “كان لنا شرف دعم هذه الفعالية المهمة التي أتاحت الفرصة أمام السعوديين من جميع الخلفيات الثقافية لعيش لحظات لن ينسوها أبداً”.

وحضر أكثر من 40 ألف شخص فعالية “حنا معك”؛ التي أقيمت على مدى 3 أيام احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستحدثت المملكة خلال رؤيتها الجديدة “رؤية السعودية 2030 ” هيئة عامة للترفيه، يعنى نشاطها بكل ما هو متعلق بأمور الترفيه، على أن تواكب كل الطموحات لدى كل السعوديين عبر توفير نشاطات ترفيهية تتناسب مع الأسرة السعودية بمختلف فئاتها, حيث تعمل الهيئة العامة للترفيه الآن على روزنامة للأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع.