هيئة المهندسين تعلن تفاصيل نظام مزاولة المهن الهندسية

المواطن – الرياض

اشترطت هيئة المهندسين السعودية الحصول على الاعتماد المهني كشرط لمزاولة المهن الهندسية، وذلك وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الهندسية الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء أمس.

وبحسب نظام مزاولة المهن الهندسية، لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من هيئة المهندسين، كما لا يجوز للمعتمد مهنياً مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.

كما يحظر نظام مزاولة المهن الهندسية تشغيل المهندسين غير المعتمدين، ولا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنياً لدى الهيئة.

ولا يسمح نظام مزاولة المهن الهندسية بمزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية.

ويساعد نظام مزاولة المهن الهندسية على الحد من دخلاء المهنة ومن يمارسون العمل الهندسي بدون مؤهلات المهنة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.