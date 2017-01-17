هيئة المهندسين تفتح باب الترشيح لانتخابات الشعب

المواطن – الرياض

فتحت هيئة المهندسين السعودية باب الترشيح للانتخابات لعضوية الشعب الهندسية للمهندسين من أعضاء الهيئة لعدد من الشعب هي شعبة الهندسة البحرية، شعبة الهندسة النووية وشعبة هندسة النقل والمرور.

وحددت هيئة المهندسين يوم الأحد 5 فبراير المقبل موعداً لفتح باب الترشيحات، ويستمر حتى الخميس 16 فبراير، على أن تجرى الانتخابات يوم 26 فبراير، فيما يكون إعلان النتائج يوم 2 مارس.

واشترطت هيئة المهندسين لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الشعبة أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشعبة الأساسية، ودرجة مهنية لا تقل عن درجة مهندس مشارك (للسعودي) ودرجة المستشار (لغير السعودي) في تخصص الشعبة والتعهد بالالتزام بأنظمة الهيئة السعودية للمهندسين، وأن يتقدم العضو لترشيح نفسه بشخصه.

وقالت هيئة المهندسين إن الترشيح والانتخاب سيتم إلكترونياً تحت إشراف الأمانة العامة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن يكون المرشح عضواً في أكثر من مجلس جمعيتين (شعبتين أو شعبة ومجلس بالحد الأقصى).