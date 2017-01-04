وائل خواجي بعد استبعاده من #زد_رصيدك: اذكر الله في راحتك يذكرك في حاجتك

المواطن- محمود أبو طيرة- جازان

ردّ المتسابق ومقدم البرامج السعودية وائل خواجي على استبعاده من قناة “بداية”، والهجوم الذي شنّه بعضهم عليه على خلفية حركة مسيئة ظهر فيها خلال برنامج “زد رصيد” قائلًا عبر تغريدةٍ له على صفحته على (تويتر): “اذكر الله في راحتك يذكرك في حاجتك”.

أثارت الواقعة جدلًا واسعًا بين المغرّدين بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، واضطرّت القناة لتقديم اعتذارها، واستبعاد خواجي من المسابقة.

فيما تعاطف عدد كبير من السعوديين مع وائل خواجي بعد نشره هذه التغريدة، واصفين ما حدث له بالظلم، كما أطلقوا العديد من الهاشتاقات لدعمه.

كما أكد المغرّدون أن وائل خواجي تعرّض للظلم، وتم استبعاده دون وجه حق، مطالبين بأن يتم إعادته للبرنامج مرةً أخرى.

كانت قناة “بداية” قد أصدرت بيانًا اعتذرت فيه عن الحركة التي ظهر بها وائل خواجي في الحلقة 79 من برنامج “زد رصيدك”، مؤكدةً أنها لا تقبل التجاوز أو الخروج عن الآداب والأخلاق العامة في المملكة.