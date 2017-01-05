وائل خواجي لـ”الغامدي” : شكراً يا بائع السعادة

المواطن – الرياض

قدم متسابق قناة بداية المستبعد وائل خواجي الشكر لمقدم البرامج في القناة ناصر الغامدي معتبراً أنه بائع السعادة.

وقال وائل خواجي في تغريدة عبر حسابه على تويتر موجهاً كلامه إلى ناصر الغامدي: ” شكرًا يا بائع السعادة في موطن الخير أنت من تهدينا باقة الخير التي نهديها لأهل الخير وبإذن الله ستكتمل العشرين الباقية أسعدك البارئ”.

وكانت قناة بداية قد استبعدت وائل خواجي من برنامج زد رصيدك بعد ظهوره في مشهد غير لائق على الهواء ما أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير القناة.

وقالت قناة بداية في بيان لها في وقت سابق إن وائل خواجي اعتذر ومع ذلك تم استبعاده من المشاركة في البرنامج.

وحدثت حالة من الانقسام بين متابعي وائل خواجي على تويتر حيث رأى البعض أنه يستحق الاستبعاد من البرنامج فيما رأى البعض الآخر أنه ظلم وما كان يجب أن يتم استبعاده.