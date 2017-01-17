وائل_خواجي يفاجئ متابعيه بعد استبعاده من #زد_رصيدك

المواطن – الرياض

بعد أيام من استبعاده من برنامج “زد رصيدك” على قناة “بداية”، أعلن وائل خواجي أنه سيفاجئ متابعيه بأخبار سارة خلال الأيام المقبلة.

وكتب وائل الخواجي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قائلاً: “الأيام القادمة متفائل خير بإذن الله… وستفرحون كثيراً إن شاء الله شكراً لقلوبكم النقية ووقفتكم الصادقة فأنتم كنز لن أسمح بالتفريط فيه”.

ولم يوضح وائل الخواجي حقيقة الخبر المفرح الذي سيزفه إلى متابعيه؛ ما أثار شغف العديد من المغردين، متوقعين أن يقوم بتقديم برنامج جديد عبر يوتيوب أو إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن وائل الخواجي من المشاركين في برنامج “زد رصيدك”، المعروض على شاشة قناة “بداية” ، وهو برنامج فيه محاكاة لبرامج الواقع التي تعرض في قنوات كثيرة أخرى، وتم استبعاده على خلفية مشهد غير لائق في الحلقة 79 من البرنامج.

وقدمت قناة “بداية” في وقت سابق اعتذاراً للمشاهدين على التصرّف، الذي اعتبرته بعيداً عن توجّه القناة، وسعيها لنشر المبادئ والقيم.

وأضافت القناة أن ما قام به من تصرّف لا يقرّه عقل، ولا دين، ولا خُلق، كما أوضحت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره، وقرّرت استبعاده لما قام به من تصرّف لا يمثّل توجّه القناة الهادف لنشر القيم والمبادئ.