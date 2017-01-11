واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

المواطن - وكالات

حقّق تطبيق الدردشة والتراسل الفوري “واتس آب” رقمًا قياسيًا لم يسبق له تحقيقه من قبل،

ويتعلّق النجاح بعدد الرسائل التي تم تبادلها ليلة رأس السنة، وهو ما يعني أن التطبيق التابع لفيسبوك أصبح -شيئًا فشيئًا- يتحوّل إلى واحدة من العادات الإلكترونية للمستخدمين عبر العالم.

وأوضحت شركة “واتس آب” أنها حطّمت رقمًا قياسيًا في عدد الرسائل المتبادلة بين المستخدمين، خلال عطلة نهاية السنة الماضية، حيث قالت إن الرقم وصل إلى 63 مليار رسالة، من بينها 7.9 مليار صورة و2.4 مليار فيديو، فيما يزيد عدد المستخدمين شهريًا عن مليار مستخدم.