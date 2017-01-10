وادي بردى .. 20 يوماً من القصف بنيران الأسد وحزب الله

المواطن – وكالات

لليوم العشرين على التوالي يتعرض وادي بردى لقذائف قوات بشار الأسد وحزب الله الإرهابي، في حملة عسكرية متواصلة قضت على الأخضر واليابس.

وشهدت الساعات القليلة الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً استهدف قرى وادي بردى منذ صباح اليوم، بالإضافة لعدة براميل متفجرة ألقاها الطيران المروحي قبل قليل.

وكانت قرى وادي بردى قد تعرضت أمس لقصف مدفعي ثقيل بقذائف الهاون من مدفعية الأسد، حيث تركز القصف على قريتي بسيمة وعين الفيجة.

المعروف أن وادي بردى لم يتم شموله في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه تركيا وروسيا وشمل كل الفصائل السورية ما عدا تلك المصنفة دولياً كمنظمات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة.

وتستهدف قوات بشار الأسد وادي بردى بالقذائف والطلعات الجوية بالرغم من الهدنة الهشة التي أعلن عنها سابقاً بحجة وجود إرهابيين في وادي بردى.