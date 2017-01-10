وادي مكة يدعم رؤية المملكة بفرص وظيفية للشباب ورعاية الشركات الناشئة

المواطن – مكة المكرمة

استطاع وادي مكة أن يلفت الأنظار العالمية قبل المحلية من خلال الفرص الواعدة التي يقدمها للشركات الناشئة.

وقبل يومين أعلنت شركة لوسيديا، إحدى الشركات الناشئة في وادي مكة، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة “تويتر”؛ وذلك لاستخدام منصتها Gnip المزودة للمعلومات عن الشبكات الاجتماعية، والتي استحوذت عليها “تويتر” سابقاً، لتصبح واحدةً من الشركات القليلة في العالم القادرة على توفير وتحليل هذا الكم من البيانات، والوحيدة في العالم العربي.

ويسعى وادي مكة لتحقيق رؤية 2030، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، يأتي في مقدمتها “دعم ريادة الأعمال”، من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تقنية وشركات ناشئة دخلت إلى السوق بعقود بيعٍ لعدد من العملاء في القطاعين العام والخاص.

كما يسهم وادي مكة في خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين من خلال توليد مئات الوظائف في عدد من المجالات التقنية والإدارية.

والمعروف أن وادي مكة هو منصة الشركات الناشئة من الابتكار والبحث العلمي عبر ثلاثة برامج رئيسية، هي مركز الابتكار، ويهدف إلى تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية من خلال توفير الموارد والخبرات التقنية والمساحات المكتبية، ومسرعة الأعمال، ويهدف إلى تحويل المنتجات الابتكارية إلى شركات ناشئة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والإرشاد، بالإضافة إلى التمويل والمساحات المكتبية والوصول إلى السوق بالإضافة إلى رأس المال الجريء، ويهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة لتحقيق النمو والاستدامة من خلال ربطها بشبكات المستثمرين الأفراد ورأس المال الجريء.