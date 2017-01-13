والدة الطفلة المعنفة: اختار سيارته مسكناً لي.. والمشاكل بدأت منذ ولادة دارين

المواطن- الرياض

كشفت والدةُ الطفلة المعنفة “دارين” جانباً من تفاصيل حياتها مع طليقها المتهم بتعنيف ابنته، مشيرة إلى أنها عانت كثيراً مع السكن الخاص بها، فمن منزل والده إلى الفنادق المتنوعة وحتى السكن داخل سيارته الخاصة. وتابعت: قضيت فترة حياتي معه داخل سيارته الخاصة، ولم نستقر بعد ذلك في موقع نسكن فيه حتى بعد ولادتي لطفلتي دارين.

وتحدثت ناريمان في حوار مُفصل نشرته “المدينة” عن قصة طلاقها وكيف بدأت، قائلة: منذ ولادتي بدأت المشاكل تزيد وبدأ التعنيف بشكل أقوى، حيث تعرضت طفلتي «دارين» للعنف منذ الأسبوع الأول من ولادتها ويشهد على ذلك كاميرات إحدى الفنادق بمنطقة مكة المكرمة، هنا حملت طفلتي وذهبت للمدينة المنورة، وكان يقوم بالضغط عليّ لتسليمه «دارين» ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بعد استلامه للطفلة، وعندها وأمام تلك الضغوطات سلمته «دارين» وقام بكتابة ورقة تثبت الطلاق.

وقالت ناريمان: طيلة هذه الفترة كان يقوم بتهديدي برسائل الجوال منه تارة ومن والده تارة أخرى، حيث علم بأنني أرغب بتقديم شكوى رسمية ضده فقام بالاستمرار بالتهديد وإرسال الرسائل عبر جوالي، وبالرغم من قيامي بحظره على جوالي الخاص، قام يلاحقني بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الرسائل الخاصة، وقمت بتوثيق جميع تلك الرسائل لتقديمها للجهات المختصة. وذكرت ناريمان أنها حاولت أكثر من مرة الهروب من المنزل الذي كان يجمعني بطليقي السابق وهو عبارة عن غرفتين ملحقتين بمنزل أحد أصدقائه، حيث قمت بحمل طفلتي وتوجهت إلى المدينة المنورة، بعد أن غادر المنزل لقضاء بعض حوائجه، وعندها طلب مني العودة إليه ولكنني رفضت.

وعن المقطع الصوتي الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب لطليقها السابق والذي أنكر فيه صلته بالطفلة دارين أو حتى علاقته بمقطع الفيديو الذي أظهر تعنيفه لـ«دارين»، ذكرت ناريمان أن الصوت صوته وهو طليقي السابق، وهو بالفعل لديه طفلان ومتزوج، وأضافت: أملك كامل الوثائق التي تثبت أنه والد الطفلة «دارين»، وسوف أقدمها للجهات المعنية في حال طلبوها مني، واستغربت ناريمان إنكار طليقها لعلاقته بها أو بابنته ولكن هذا يجعلني مرتاحة في أنني أنهيت ارتباطي به قبل أن تتطور الأمور وأكون معرضة أنا وطفلتي للتعنيف بشكل مستمر.

وقالت ناريمان: إن إنكار طليقها لأبوة طفلتي دارين أمر سوف يحاسب عليه، وسوف تثبت كافة الإجراءات التي باشرت الجهات المعنية في اتخاذها صحة نسب الطفلة دارين لوالدها، وأضافت: إن ما تمَّ ذكره من قِبل الأب «طليقي السابق» غير صحيح، فهو يعلم أنها طفلته وهو مَن قام بضربها وتعنيفها بجميع مقاطع الفيديو التي انتشرت بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.