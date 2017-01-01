ورشة عمل لتأهيل مُدراء المشاريع التنموية في جدة

المواطن – الرياض

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبد الله العليان، وبحضور مساعد المدير العام للتنمية حسين قدير، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أحمد صفحي بافتتاح ورشة عمل تأهيل مُدراء المشاريع التنموية المنفّذة بمركز التنمية الاجتماعية في جدة التي تستمر لمدة 5 أيام.

تهدف الورشة لتأهيل مُدراء المشاريع التنموية بمراكز التنمية الاجتماعية، التابعة للوزارة بمناطق ومحافظات ومراكز المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحوّل الوطني 2020.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطوات وكالة التنمية الاجتماعية، ممثّلة بالإدارة العامة للبرامج التنموية، في تهيئة وتطوير الكوادر البشرية بقسميها الرجالي والنسائي، ممّا يساهم في تطوير العمل في مراكز التنمية الاجتماعية.