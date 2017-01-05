وزارة الصحة تعلن نتائج البرنامج التدريبي لـ #خريجي_الدبلومات_الصحيه

المواطن – الرياض

يترقب الكثير من خريجي الدبلومات الصحية الاعلان عن أسماء المقبولين في البرنامج التدريبي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في وقت سابق.

وكانت وزارة الصحة قد حددت اليوم الخميس 7 ربيع الثاني الموافق 5 يناير موعدا لإعلان نتائج البرنامج التدريبي عبر موقعها على الانترنت.

وللأطلاع على النتيجة يتوجب الدخول على موقع وزارة الصحة ثم ادخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بالمواطن والذي قام بالتسجيل في البرنامج من خلالهما ثم الدخول الى صفحة النتائج.

وللوصول الى رابط موقع وزارة الصحة الخاصة بالنتائج يمكنك اتباع الرابط التالي : من هنا

وكانت وزارة الصحة قد أشترطت للقبول عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم او الشهادة الجامعية المتوسطة في المجال الصحي، وألا تقل مدة الدراسة عن سنتين .

كما اشترطت وزارة الصحة ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول وأن لا يكون المتقدم ملتحق بوظيفة حالية في القطاع الحكومي او الخاص في المجال الصحي.