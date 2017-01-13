وزيرة الصحة الأسترالية تستقيل.. بسبب فضيحة مالية

المواطن - الرياض

قالت وزيرة الصحة في أستراليا سوزان لي اليوم الجمعة، إنها استقالت من منصبها الوزاري وسط فضيحة تتعلق بالمصروفات، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت الوزيرة تحدت نداءات تطالبها منذ أسبوع بالاستقالة بعد أن اتضح إنها قدمت كشوف مصروفات عن عدة زيارات لمنطقة غولد كوست لقضاء العطلات في ولاية كوينزلاند، بما في ذلك شراء عقار استثماري قالت إنها اشترته بشكل مفاجئ.

وتم الكشف الأسبوع الماضي عن أن لي أجرت رحلات خاصة أثناء زيارات رسمية من أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك المشاركة في حفل رأس السنة.

وقال الوزراء مالكوم تيرنبول إن لي توصلت إلى قرار الاستقالة بعد مناقشات مكثفة، وأضاف للصحافيين إن لي اتخذت قراراً يصب في مصلحة الحكومة.

وأمر تيرنبول مطلع هذا الأسبوع بالتحقيق في مزاعم التلاعب في أموال السفريات بالنسبة للوزيرة لي، وتم تعليق صرف مدفوعاتها الوزارية لكنه لم يعلق على نتائج التحقيق.

وكانت لي وشريكها اشتريا شقة بقيمة 581 ألف دولار أمريكي خلال رحلة وزارية إلى غولد كوست في كوينزلاند في مايو (أيار) 2015، في خطوة لقيت انتقادات واسعة.

ووافقت لي على رد بعض تكاليف رحلاتها إلى غولد كوست، بينما شددت على أنها لم تنتهك أية قواعد بشراء تلك الشقة.