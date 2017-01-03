وزير الإعلام اليمنيّ شاكرًا حكومة المملكة: ما تفعلونه محلّ تقدير

المواطن – واس

قدّم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الدعم السخي الذي قدّمته للحكومة اليمنية الشرعية، وللقطاعات والمؤسسات الإعلامية اليمنية التي أسهمت بشكل كبير في عودتها للعمل، مؤكدًا أن ما قامت به المملكة محل تقدير القيادة السياسية والحكومة اليمنية.

وعبّر عن تقديره لما وصل إليه التعاون الإعلامي، بين البلدين من خلال ما تقدمه وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، التي احتضنت وسائل الإعلام الحكومية والأهلية، وقدّمت دعمًا سخيًا للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين، مشيرًا إلى ما تعانيه المؤسسات الإعلامية في اليمن، وما تتعرض له من عملية نهب وتخريب واحتلال من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستمرار عملية قمع حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين واختطافهم وقتلهم، إضافة إلى تشريد المئات منهم بسبب سيطرتهم على العاصمة صنعاء والمؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الإعلام اليمني اليوم للمقر الجديد لجهاز إذاعة وتليفزيون الخليج في الرياض، ولقائه المدير العام لجهاز إذاعة وتليفزيون الخليج الأمين العام لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون الدكتور عبدالله أبو راس، حيث بحثا تعزيز التعاون الإعلامي في المجال الإذاعي والتليفزيوني.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وزير الإعلام اليمني اطلع على أقسام جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج، وخدماته المقدمة للدول الأعضاء ومن بينها اليمن، واستمع من الدكتور أبو رأس إلى عرض موجز عن عملية التبادل البرامجي، والاستوديوهات الخاصة بالإنتاج التليفزيوني والإذاعي، إضافة إلى التعرف على برامج التدريب والتأهيل.

وأكد المدير العام لجهاز إذاعة وتليفزيون الخليج استعداد الجهاز لدعم المؤسسات الإعلامية اليمنية بالبرامج الإذاعية والتليفزيونية، والبرامج التدريبية التي يقدمها للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الجهاز خصص جزءًا كبيرًا في مكتبته التليفزيونية والإذاعية لليمن.