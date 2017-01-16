وزير النفط اليمني يدعو الشركات الأجنبية للاستثمار ويزف لهم هذه البشرى

المواطن - نت

وجّه وزير النفط والمعادن اليمني، سيف الشريف، الدعوة للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، مبينًا أن الاحتياطيات ستكون من العوامل المحفّزة لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمأرب، لقيادات شركة صافر ومصافي مأرب، ودائرة صافر للغاز، وكُرس لمناقشة خطة الشركة لإعادة الإنتاج والتصدير للنفط والغاز المسال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الشريف كشف عن احتياطيات جديدة في حقول صافر تفوق ما تم إنتاجه خلال الـ 30 عامًا الماضية.

وتطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإعادة تشغيل كل القطاعات النفطية العاملة في اليمن في القريب العاجل، وذلك بعد أن تم إعادة التشغيل، والإنتاج، والتصدير من حقول المسيلة.

وأكّد أن الوزارة تعمل على عودة التصدير والإنتاج من حقول صافر، وجنة هنت، والعقلة، خلال الأيام القليلة القادمة، وصولًا إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية، ثم استئناف عمليات الاستكشاف والتطوير لكل القطاعات، والترويج لكل القطاعات الواعدة في القطاع البترولي والمعدني.