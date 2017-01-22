وزير يمني: الانقلابيون يعرقلون صرف رواتب الموظفين

المواطن – الرياض

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ” إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، عرقلت استلام موظفي الدولة مرتباتهم عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها”

وأوضح جباري في كلمته التي ألقاها، اليوم، في حفل اختتام الدورة التدريبية حول التخطيط التشغيلي التي نظمتها الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية بمحافظة مأرب، أن الميليشيا لم تكتف بنهب البنك المركزي ورواتب الموظفين وإيرادات الدولة، بل هددت شركات الصرافة والبنوك من استلام أي رواتب لموظفي الدولة.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل عملية الصرف لكل موظفي الدولة في كل المحافظات، وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014م، ولفت إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين جراء الانقلاب الذي نهب مؤسسات الدولة واحتلها، ونهب مرتباتهم التي توقف صرفها للأشهر الماضية.

وأشار جباري إلى أن الشعب اليمني لن يقبل بمشروع الميليشيا السلالية، وقريباً ستزول وتستعيد الحكومة اليمنية ما تبقى من المحافظات.