وصول التوأم المصري “منة ومي” إلى مطار الملك خالد لـ “فصلهما”

المواطن – واس

شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، السبت، وصول التوأم المصري (منة ومي) برفقة والديهما قادمين من مصر، وذلك بهدف إجراء الفحوصات اللازمة لهما للنظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لفصلهما.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقتٍ سابق، بنقل التوأم إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية، بوزارة الحرس الوطني بالرياض، واستضافتهما ووالديهما.

تم نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، وكان في استقبالهم الفريق الطبي المتخصّص، حيث يتقدّمهم رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.