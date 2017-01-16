وصول ولد الشيخ إلى عدن للقاء الرئيس اليمني

المواطن – وكالات

وصل، قبل قليل، مبعوثُ الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى مدينة عدن للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وكان ولد الشيخ قد أعلن قبل أيام استعداده لزيارة عدن ولقاء الرئيس هادي؛ لبحث سبل إنهاء الأزمة في اليمن.

ودعا المبعوث الدولي إلى اليمن في وقت سابق، الأطرافَ اليمنية إلى “التعامل مع المتاح حالياً”، وقال إنه اتفق مع الحوثيين والمخلوع صالح على “تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لدعم وقف إطلاق النار”.

ويسعى ولد الشيخ لاستئناف جهود إعادة إطلاق مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني.