وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الجوف

المواطن – الجوف

أعلنت جامعة الجوف عن توافر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، للمواطنين والمواطنات في كل من فرع سكاكا والقريات وطبرجل ، وسيتم فتح باب التقديم بدءاً من يوم الأربعاء القادم الموافق 20 / 4 / 1438هـ وحتى يوم 4 / 5 / 1438هـ .

واشترطت الجامعة على المتقدمين أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظاماً، وأن يكون التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متطابقاً ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس ، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله ، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها ، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات والوثائق المطلوبة للمتقدمين عبر موقع الجامعة الإلكتروني ، داعية إلى إرسال جميع الوثائق في ملف واحد بصيغة (PDF)، على البريد الإلكتروني Scientificcouncil@ju.edu.sa .