وظائف أكاديمية شاغرة في #جامعة_نورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر وظائف أكاديمية، وهي: “معيد، ومحاضر، ومدرس لغة”، وذلك حسب التخصّصات التالية: “محاسبة، واقتصاد، وعلوم الحاسب، وإدارة أعمال، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات، وفيزياء، وأحياء مفصليات وفيليات (حشرات)، وكيمياء (كيمياء فيزيائية)، والأنظمة، وترجمة لغة إنجليزية، وترجمة لغة فرنسية، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية، واللغة العربية”.

– الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدّمات لشغل وظائف معيدات:

1- أن تكون المتقدّمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعةٍ سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألّا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا.

4- ألّا يقل تقديرها في مواد التخصّص عن جيد جدًا.

5- ألّا يتجاوز عمرها الـ 30 عامًا.

6- ألّا تكون المتقدّمة على رأس عمل حكومي.

7- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

8- إذا كانت المتقدّمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، فيجب أن يكون التخصّص مُدرَج في الإعلان.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدّده الكلية والمقابلة الشخصية.

10- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS، بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (IELTES (5 أو (TOEFL(IBT) (54.

– الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدّمات لشغل وظائف مدرس لغة:

1- أن تكون المتقدّمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير تخصّص (لغة عربية) من جامعةٍ سعودية، أو من أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون تخصّصها في الماجستير متوافقًا مع تخصّصها بمرحلة البكالوريوس.

4- ألّا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن جيد جدًا (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

5- اجتياز الاختبار الذي تحدّده الكلية والمقابلة الشخصية.

فيما أوضحت الجامعة أنه يجب على المتقدّمات إرفاق الصور الإلكترونية للمستندات التالية، حيث سوف يتم استبعاد الطلب في حال عدم إرفاق أحد هذه المستندات:

1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية).

2. صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس، والماجستير، والسجل الأكاديمي لكل منهما.

3. صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

كما أشارت الجامعة إلى أن التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية، حيث سيتم إتاحة الرابط خلال الفترة المحدّدة اعتبارًا من يوم الأحد 10 /4 /1438هـ، الموافق 8 /1 /2017م، وينتهي التقديم نهاية دوام يوم الثلاثاء 19 /4 /1438هـ، الموافق 17 /1 /2017م.

عند وجود أي استفسار، يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني: dfsa-r-ac@pnu.edu.sa.

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