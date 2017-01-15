#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

2017/01/15
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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جامعة أم القرى

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توافر عدد من الوظائف (الأكاديمية والتعليمية) للعنصرين (رجال/ نساء)؛ لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، وذلك وفق الاشتراطات التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية.
3- توافق المسار التعليمي للمتقدم على وظائف (محاضر وأستاذ مساعد).
4- ألا يزيد عمر المتقدم على (45) سنة لوظيفة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، و(34) سنة لوظيفة محاضر، و(29) سنة لوظيفة معيد.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا)، بدءاً من اليوم الأحد الموافق 17 /4 حتى يوم الثلاثاء 26 /4 /1438هـ.

ولمعرفة التخصصات المطلوبة، اضغط ( هنا ).

 

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