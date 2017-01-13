وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة #الجوف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف عن توفّر وظائف أكاديمية بدرجة “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، للسعوديات والسعوديين، في كلٍ من سكاكا، والقريات، وطبرجل، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الـ 3 (انتظامًا).

2- مطابقة التخصّص في المراحل الدراسية الـ 3 (البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه)، ويستثنى من ذلك التخصّصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

3- ألّا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيّد جدًا، أو ما يعادله.

4- أن تكون المؤهّلات العلمية من جامعات مُعترف بها.

5- أن يكون المتقدّم لائقًا طبيًا.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية موضحًا بها عنوان رسالة الماجستير والدكتوراه، والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

3- صورة من شهادة (البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه).

4- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه).

5- أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيّد) في مرحلة البكالوريوس “خاص بالمتقدّمين لدرجة أستاذ مساعد”.

6- موافقة جهة العمل، أو إجازة دراسية، أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط وضع جميع الوثائق في ملفٍ واحد بصيغة (PDF)، ويتم إرسالها إلى البريد التالي: Scientificcouncil@ju.edu.sa، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1438/4/20هـ، وحتى 1438/5/4هـ.

ونوّهت الجامعة أنه لن يتم النظر في الطلب إن لم تكن المرفقات في ملفٍ واحد بصيغة (PDF).

ولمعرفة التخصّصات المطلوبة، اضغط هنا.