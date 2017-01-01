وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بفروع الجامعة الإلكترونية

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن وجود وظائف أكاديمية للسعوديين على رتبة محاضر، عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) في مختلف فروع الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر على 35 سنة وذلك وفقاً للائحة الابتعاث.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فما فوق.

5- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة محاضر في الماجستير امتداداً لتخصصه في البكالوريوس (باستثناء كلية العلوم الصحية).

6- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) في الدكتوراه امتداداً لتخصصه في البكالوريوس والماجستير (باستثناء كلية العلوم الصحية).

7- أن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية باستثناء قسم العلوم الإنسانية.

8- أن يكون المتقدم لقسم الثقافة الإسلامية حاصلاً على المؤهل في التخصص.

9- أن يكون المتقدم لقسم اللغة العربية حاصلاً على المؤهل في تخصص النحو والصرف.

10- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

11- لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

وأوضحت الجامعة أنه يتاح التقديم على الوظيفة في فرع واحد من فروع الجامعة المعلن عنه, ولا يسمح بالتقديم على الوظيفة في أكثر من فرع, وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط, والوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة, علماً بأن الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

2- صور من الشهادات والمؤهلات والمعادلات (في حال الدراسة في الخارج) مصدقة.

3- سيرة ذاتية باللغة العربية.

4- صور من الخبرات.

وأشارت الجامعة إلى أن باب قبول الطلبات يفتح ابتداء من اليوم الأحد 3/ 4/ 1438هـ الموافق 1/ 1/ 2017م الساعة 8:30 صباحاً, ولمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء 13/ 4/ 1438هـ الموافق 11/ 1/ 2017م الساعة 2:00 مساءً، من خلال موقع الجامعة الرسمي: (هنا).

ولمعرفة التخصصات المطلوبة، اضغط ( هنا ).