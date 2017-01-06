وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس وباحثين سعوديين من حملة الدكتوراه “رتبة الأستاذ، والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، والباحثين”، ودرجة الماجستير “رتبة محاضر، وباحث” في عددٍ من التخصصات للعمل بأقسامها، ومراكزها المختلفة، والكليات التابعة لها.

وأوضحت الجامعة أنه على الراغبين في تقديم الطلبات أن يتم إرفاق السيرة الذاتية، وصور المؤهلات العلمية والخبرة العملية، مع تعبئة نموذج التوظيف في موعدٍ أقصاه شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان على العنوان التالي: عميد شؤون الأساتذة والموظفين – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – ص . ب (5005) الظهران، 31261، المملكة العربية السعودية.

كما قالت الجامعة إنه لطلب الاستفسار، يمكن الاتصال على هاتف (038602840 / 8601338-03)، أو على البريد الإلكتروني: s-faculty@kfupm.edu.sa.

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