وظائف حراس ومراسلين شاغرة للجنسين بتعليم #المذنب

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (حراس وحارسات ومراسلين وسائقين) في مدارس البنين والبنات، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
2- ألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ويجيد القراءة والكتابة، ويقوم بكافة أعمال الوظيفة.
3- بالنسبة للحراس، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، والمتقدمة عن 25 سنة، ولا يزيد 55 عاماً.
4- بالنسبة للمراسلين والسائقين، أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
5- أن يكون الحارس متزوجاً.
6- أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
7- أن يكون من سكان المحافظة أو المراكز التابعة لها.
8- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
9- أن لا تكون لديه سوابق.
10- يشترط على جميع المتقدمين للوظائف التسجيل في برنامج (ساعد) في موقع الخدمة المدنية.
وأوضحت الإدارة أن التقديم للوظائف يكون عن طريق الرابط التالي: هنا ، وذلك اعتباراً من تاريخ الإعلان 1438/4/5هـ، ولمدة خمسة أيام.