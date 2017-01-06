وظائف حراس ومراسلين شاغرة للجنسين بتعليم #المذنب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (حراس وحارسات ومراسلين وسائقين) في مدارس البنين والبنات، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- ألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ويجيد القراءة والكتابة، ويقوم بكافة أعمال الوظيفة.

3- بالنسبة للحراس، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، والمتقدمة عن 25 سنة، ولا يزيد 55 عاماً.

4- بالنسبة للمراسلين والسائقين، أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

5- أن يكون الحارس متزوجاً.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

7- أن يكون من سكان المحافظة أو المراكز التابعة لها.

8- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

9- أن لا تكون لديه سوابق.

10- يشترط على جميع المتقدمين للوظائف التسجيل في برنامج (ساعد) في موقع الخدمة المدنية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم للوظائف يكون عن طريق الرابط التالي: هنا ، وذلك اعتباراً من تاريخ الإعلان 1438/4/5هـ، ولمدة خمسة أيام.